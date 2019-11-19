اصنعي قناع طبيعي من الرمان لتصبح بشرتك خالية من التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التجميل ، أن الرمان يٌعد مصدراً جيداً للعناية بالبشرة إذ يساعد على حمايتها من العوامل الضارة المسببة لظهور علامات الشيخوخة عليها ، لغناه بمضادات الأكسدة .

ونصح الخبراء باستخدامه من أجل تحضير قناع يحتوي على حبوب ثمرة رمان واحدة، كيسين من الشاي الأخضر ونصف كوب ماء.

تحضر خلاصة الشاي الأخضر. توضع مع حبات الرمان في الخلاط حتى الحصول على مزيج كريمي ، وينظف الوجه بالمزيج في الصباح وفي المساء. ومع مرور الوقت يمكن ملاحظة الفرق وكيف تخلص من الكثير من العيوب والشوائب.

كذلك يمكن مزج الرمان مع مكونات أخرى مثل العسل واللبن الزبادي. وفي المقابل من الضروري اعتماد عادات حياتية وغذائية جيدة لأن هذا ينعكس على صحة البشرة.