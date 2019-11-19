تخلصي من وزنك الزائد في أسبوعين فقط برجيم البرتقال

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إنه يساعد البرتقال على التخسيس لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف التي تكسب الجسم القليل من الدهون، وتمثل نسبة الألياف الموجودة في ثمرة متوسطة من البرتقال 3.1 جرام، أي ما يعادل 12% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من الألياف، فضلاً عن احتوائه على كمية وفيرة من المياه، ومن ثم يعطي شعورًا بالامتلاء والشبع .

وأكد الخبراء ، أنه يعمل رجيم البرتقال على خفض الوزن عند اتباعه لمدة 14 يومًا من خلال نظام غذائي محدد يتلخص فيما يلي:

اليوم الأول : وجبة الإفطار ( ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر) ، وجبة الغداء ( بيضة مسلوقة+ ثمرة برتقال ) ، وجبة العشاء (ى2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس )

اليوم الثاني والثالث : وجبة الإفطار ( ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر ) ، وجبة الغداء ( شريحة لحم مسلوق+ ثمرة برتقال ) ، وجبة العشاء ( 2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس ) .

اليوم الرابع والخامس : وجبة الإفطار ( ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر) ، وجبة الغداء ( جبن قريش+ ثمرة برتقال ) ، وجبة العشاء ( 2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس ) .

اليوم السادس : وجبة الإفطار ( ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر ) ، وجبة الغداء ( سمك مشوي+ ثمرة برتقال ) ، وجبة العشاء ( 2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس ) .

اليوم السابع : وجبة الإفطار ( ثمرة برتقال+ شريحة توست+ كوب شاي دون سكر ) ، وجبة الغداء ( بيضة مسلوقة+ ثمرة برتقال ) ، وجبة العشاء ( 2 بيضة مسلوقة+ 2 ثمرة طماطم+ أوراق خس ) .

من اليوم الثامن حتى اليوم الـ 14 : يتم تكرار النظام الغذائي نفسه من اليوم الأول حتى السابع.