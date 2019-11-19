انتهاء أزمة رونالدو وساري بوجبة عشاء

نواف السالم(صدى):

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على امتصاص غضب يوفنتوس بعد أزمته مع المدرب ساري؛ على خلفية أزمته بعد استبداله فى مباراة ميلان الأخيرة بالدورى الإيطالي.

وقالت شبكة سبورت ميدياست، أن اليوفي يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو بعد فترة التوقف الدولي، للاعتذار عن تصرفه.

يذكر أن اللاعب أظهر غضبه من قرار مدربه ماوريسيو ساري، الذي استبدله في مباراتين متتاليتين، في دوري الأبطال والدوري المحلي، ليخرج الدون غاضبا إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة خلال مباراة ميلان وليس إلى دكة البدلاء.