محافظ طريف يزور مطار محافظة طريف زياره تفقديه

سلطان الهوير(صدى):

قام سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1441/3/22بزيارة تفقديه لمطار محافظة طريف حيث كان باستقباله مدير مطار طريف الاستاذ /عثمان بن عبدالعزيز العقيل ونائبه الاستاذ/ربيع احمد الحازمي واطلع سعادته على ما تم انجازه بالمطار وتجول بالصالات الداخليه وجميع مرافق المطار واوصى بزيادة المسطحات الخضراء والاشجار الجمالية بطيئة النمو داخل صالات المطار . وتركيب ثريا كبيرة في وسط صالة الاستقبال وتأمين كوفي وبوفيه داخل صالة المغادرين ووضع شاشه عرض تستعرض محافظة طريف ماضيها وحاضرها وشكر سعادته العقيل على جهوده حيال خدمة المسافرين من داخل المحافظه وخارجها .