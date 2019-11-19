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بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن وجوه توائمها الثلاثة

بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن وجوه توائمها الثلاثة
أميرة خالد(صدى):

ظهر في مقطع فيديو متداول، للدكتورة خلود، اليوم الثلاثاء، وجوه توائمها الثلاثة لأول مرة.

ونشرت على حسابها على “ سناب شات ” صورة جمعتها وأسرتها. وأكثر ما لفت الأنظار هو وجود 4 عاملات منزليات تحمل كل منهن أحد الأطفال.

وركزت على ذلك الكثير من التعليق بعدما استعاد الصورة بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات، حيث جاءت معظم التعليقات : “ 4 شغالات؟ ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87400 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يخليهم لك ويصلحهم ويطرح فيهم البركه .. آمين ..

,, يابنت الاجواد انتي غثيثه على نفسي ، بتصرفاتك ، ولكن عندي نصيحه لوجه الله …

.. احذري التصوير ، ماراح يندم غيرك ، ووقتها لاينفع الندم ..

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