بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن وجوه توائمها الثلاثة
ظهر في مقطع فيديو متداول، للدكتورة خلود، اليوم الثلاثاء، وجوه توائمها الثلاثة لأول مرة.
ونشرت على حسابها على “ سناب شات ” صورة جمعتها وأسرتها. وأكثر ما لفت الأنظار هو وجود 4 عاملات منزليات تحمل كل منهن أحد الأطفال.
وركزت على ذلك الكثير من التعليق بعدما استعاد الصورة بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات، حيث جاءت معظم التعليقات : “ 4 شغالات؟ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87400 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يخليهم لك ويصلحهم ويطرح فيهم البركه .. آمين ..
,, يابنت الاجواد انتي غثيثه على نفسي ، بتصرفاتك ، ولكن عندي نصيحه لوجه الله …
.. احذري التصوير ، ماراح يندم غيرك ، ووقتها لاينفع الندم ..