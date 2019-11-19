لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بطريف تعقد اجتماعها الأول

سلطان الهوير (صدى):

عقد ‏مجلس لجنة التنمية الاجتماعيه الأهلية الجديد بمحافظة طريف أمس اجتماعه الأول وتسلم مهام العمل رسميا لرئيس المجلس المنتخب الاستاذ/احمد صالح العنزي وكامل أعضاء المجلس ،

وبحضور كل من مدير مركز التنمية بعرعر الاستاذ/عايد مرضي العنزي وأعضاء المجلس أحد عشر عضوا ومسير اعمال اللجنة السابقة الاستاذ طلال العنزي ولمدة اربع سنوات حسب اللوائح والانظمة ،واعرب رئيس المجلس واعضائه عن شكرهم وتقديرهم لسعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر والمسؤولين عن التنمية الاجتماعية بالمنطقه لثقتهم ودعمهم للجنة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم المحافظة .