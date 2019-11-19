أصالة تتعاطف مع الطفل غانم: «اللي زعلك مو قادر يكون متلك»

أميرة خالد(صدى):

تفاعلت الفنانة السورية أصالة نصري، مع تغريدة الطفل غانم المفتاح الذي يُعاني من «متلازمة التراجع الذيلي» التي كشف خلالها عن تلقيه تعليق سيء ومتنمر من أحد متابعيه.

وعلقت أصالة على منشوره، قائلة «الّلي زعّلك مو قادر يكون متلك، هوّه إنسان بلا أخلاق وبلا تهذيب وبلا إنسانيّه، وأنت قدوة بأخلاقك وثقافتك وإنسانيتك، ما تزعل منّ هالأشياء لأنّها منّ أشباه بشر».

وعلق أحد المتابعين على صورة الطفل غانم، قائلًا «لو مكانه انتحر.. حياة قشرا الله يشفيه»، ما أثار غضب واستياء الطفل والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها الطفل غانم للتعليقات السلبية، إذ أكد أنه يتلقى الكثير ولكن عادة ما يتجاهلها، إلا أنّه لم يتمكّن من تجاهل هذا التعليق تحديدًا، مطالبًا متابعيه بأن يقوموا هم بالرّدّ على هذا التعليق مع عدم التجريح.

الطفل غانم المفتاح من مواليد 2005 مُصاب بـ«متلازمة التراجع الذيلي» وشارك تجربته مع العالم بكلّ شجاعة وتمّ تعيينه سفيرًا للنوايا الحسنة لدولة قطر، كما أدرَجت وزارة التربيّة والتّعليم الكويتية قصّته ضمن منهاج اللّغة الإنجليزية لطلّاب الصفّ الثّامن.

وأرسل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، هدايا للطفل القطريّ غانم ومنها ساعة تحتوي على أبرز المعالم في دولة الكويت، ليردّ عليه الطفل «إنها هدية قيمة وغالية “ لغلاوة مهديها قبلة على جبينك يا ابونا الشيخ صباح وعسى الله يبارك لنا بعمرك وتبقى لنا بخير».