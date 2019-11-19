بالفيديو.. مدني الرياض: نتابع الحالة المطرية ولم تُرصد بلاغات

عادل الحربي(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، بأنه لم يتم رصد حالات احتجاز أو بلاغات جراء مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له لقناة «الإخبارية»، أن فرق الدفاع المدني تتابع الحالة المطرية، وقد قامت بعدة إجراءات لمواجهة موسم الأمطار.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.