اطلاق الفريق السعودي للسباقات المشارك في بطولة eTROPHY لموسم 2019-2020

سلطان الهوير(صدى):

عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بحضور الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس ادارة الاتحاد. بمشاركة المهندس أنيــس عبدالجليل جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات, الوكيل المعتمد لسيارات جاكوار لاند روڤر بالمملكة – الراعي الرسمي للفريق السعودي للسيارات. مؤتمرا صحفيا في صالة عرض جاكوار لاند روڤر بمدينة الرياض, حيث قدم الإتحاد لوسائل الإعلام المختلفة الاعضاء الجدد للفريق الذي يتكون من الكابتن فهد القصيبي والكابتن مشهور بالحجيلة .

استعرض الإتحاد برنامج الفريق في مشاركته الثانية من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي تمتد لعشر جولات ضمن فعاليات بطولة “إيه بي بي فورميلا إي” التي تستضيف المملكة أولى وثاني جولاتها خلال الفترة من 22 الى 24 نوفمبر 2019 بمنطقة الدرعية التاريخية بدعم من الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات .

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، في الكلمة التي القاها أن النتائج الايجابية الملفتة للفريق في المشاركة الاولى شجعتنا للاستمرار في دعم مسيرة الفريق للموسم الثاني واعطاء الفرصة لاختيار ابطال جدد لقيادة الفريق وتم اختيار كلا من فهد القصيبي لخبرته وموهبته اضافة الى نتائجه الجيدة في المشاركات السابقة له ولتحقيقه المركز الأول في عدت مناسبات بينما جاء اختيار الكابتن مشهور بالحجيلة لكونه أفضل بطل صاعد موهوب يملك امكانيات ليكون بطلا في المستقبل .

وأضاف سموه:” بأن من أهم أهداف الفريق إبراز الصورة الحقيقية لقدرات وإمكانيات المواهب السعودية والمنافسة على لقب البطولة ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية.”

من جهته، ذكر المهندس أنيــس عبدالجليل جمجوم، أن ما قدمه الفريق في الموسم الاول لمشاركته بهذه البطولة العالمية شجعنا لنجدد المساهمة بجانب الهيئة العامة للرياضة في رعاية برنامج الفريق وبناء جيل طموح من الشباب

يرفع اسم الوطن عاليا بالمحافل الرياضية الدولية في هذه البطولة المميزة ونحن سعداء جدا أن نكون راعياً رسمياُ له بإشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لاننا نعتبر هذه الخطوة استكمالا لاستراتيجيتنا وبرامجنا بدعم المجتمع بشكل عام والشباب السعودي بشكل خاص تنفيذا لطموحات رؤية المملكة 2030.”

ومن جانبه، عبّر الكابتن فهد القصيبي عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، مؤكداً على أنه سيعمل بكل جد لاثبات جدارته وجدارة الفريق واستكمال النتائج الايجابية التي حققت في الموسم الاول وتشريف اسم المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية. كما أكد الكابتن مشهور بالحجيلة بأن مشاركة المملكة في بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ستكون بداية لانطلاقته نحو العالمية شاكرا الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات على اعطاءه الفرصة، وبخاصة أن البطولة مكونة من 10 سباقات ستقام في 8 مدن مختلفة حول العالم.

وتم خلال حفل التقديم الكشف عن سيارة الفريق المشاركة بالموسم الجديد 2019-2020 وهي من طراز Jaguar I-Pace ذات دفع رباعي، وتعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة (400 حصان) وبعزم (700 نيوتن متر) ، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة وبنظام تعليق ومكابح رياضية.

جدول بطولة Jaguar I pace e Trophy

الجولة

الموقع

التاريخ

الاولى

الدرعية

22 نوفبر 2019

الثانية

الدرعية

23 نوفمبر 2019

الثالثة

مكسيكو سيتي

15 فبراير 2020

الرابعة

هونغ كونغ

1 مارس 2020

الخامسة

روما

4 ابريل 2020

السادسة

باريس

18 ابريل 2020

السابعة

برلين

30 مايو 2020

الثامنة

نيويورك

20 يونيو 2020

الناسعة

لندن

25 يوليو 2020

العاشرة

لندن

26 يوليو 2020