«العازمي » يقدم واجب العزاء للمستشار بصحة الشمال الاستاذ عايش الحازمي

سلطان الهوير(صدى):

قدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ عبدالله بن ولمان العازمي واجب العزاء لزميلهم بصحة الحدود الشمالية المستشار عايش بن حسين الحازمي

وقدم العازمي بأسمه واسم منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة اصدق التعازي والمواساة في وفاة والده سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسنكه فسيح جناته

صحيفة صدى تتقدم في احر التعازي والمواساة للمستشار عايش الحازمي واخوانه بوفاة والدهم سائلين الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان