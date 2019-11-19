أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الرقابة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن عبدالعزيز الدليجان الذي تم تكليفه مؤخرًا مديراً عاماً للفرع.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للدليجان، بمناسبة تكليفه مديرا عاماً للهيئة بالمنطقة ، متطلعاً إلى التعاون والتكامل بين الهيئة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر .

فيما أعرب الدليجان من جهته ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه .