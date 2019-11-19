فهد الهريفي: أوراوا سيغير منهجيته في مباراة الإياب مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

قال فهد الهريفي، نجم النصر الأسبق، عبر صفحته الشخصية يتويتر ، أن أوراوا ريدز الياباني، سوف يغير طريقته ومنهجيته التي اعتمد عليها أمام الهلال ، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب محيط الرعب، بالرياض.

وأكد أن الفريق الياباني بالغ في احترام الهلال في مباراة الذهاب، بتراجعه المفرط، وبسبب طريقته التي اعتمد عليها في تلك المباراة ، مٌشيراً إلى أن منهجية أوراوا سوف تتغير في مباراة الإياب ، وتساءل قائلاً ، “هل ينجح الهلال؟ سنرى” .

وكان فاز الهلال على أوراوا بهدف دون رد في مباراة الذهاب من الدور النهائي لدوري أبطال آسيا، وسيتجدد الموعد إيابا، يوم 24 من الشهر الجاري، في سايتاما.