سر خاتم الزواج والفستان الأبيض في حفلات الزفاف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يوجد عدة عادات ومظاهر خاصة بحفلات الزفاف والأعراس، تتشابه في مختلف دول العالم سواء في المنطقة العربية أو دول أوروبا أو غيرهم من الدول.

وتتمثل أبرز ثوابت الأفراح التي لا تتغير باختلاف الدولة ولا يمكن أن يتم العرس بدونها، في «خاتم الزفاف، الفستان الأبيض، باقة الورد، والكعكة».

ونرصد في الموضوع التالي أسرار هذه الرموز المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمناسبة العرس، فـ«خاتم الزفاف» يعود تاريخه إلى مجموعة من اللفائف المصرية قبل 3000 عام حيث كانت تقدم حلقات من القنب أو القصب، وتغيرت لاحقًا لخواتم من الجلد لتكون هذه الحلقات علامة على الحب والارتباط.

أما الفستان الأبيض فيعود إلى وقت أن ارتدته الملكة فيكتوريا في زفافها أوائل القرن الـ19 ليتحول إلى سمة مميزة ورئيسية لكل عروس، إذ اختارت الملكة اللون الأبيض كونه يمثل رمزًا للنقاء الجنسي، وتعود أصول «باقة الورد» إلى روما القديمة حين عملت العرائس وقتها باقة ورد للدليل على بداية جديدة وإخلاص وأمل بالخصوبة.

وكعكة الزفاف تعود غلى الملكة فيكتوريا أيضًا إلى الملكة فيكتوريا التي وضعت في عرسها أول كعكة بيضاء طويلة وفي أولها صورة لها؛ تشير إلى خصوبة المرأة في الإنجاب.