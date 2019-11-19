شركة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية للتجارة، عن توفر 3 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى (أخصائي موارد بشرية ) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ مشترطة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال؛ بينما لا يشترط توفر الخبرة، واللغات الإنجليزية : متقدم، دوام كامل / فترة العمل صباحية.

وأوضحت الشركة أن وصف التدريب، تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء؛ فيما المهام التدريبية : تنفيذ العمليات : تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.

وأشارت إلى أن تنفيذ السياسات : تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة. الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. تقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا