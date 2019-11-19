بالصور.. حضور متميز لمشاريع التراث الثقافي من المملكة في جائزة ايكروم الشارقة

الرياض(صدى):

يوما بعد يوم تزداد أهمية حفظ وصون وحماية التراث الثقافي بكل مكوناته وأشكاله، ليكون شهادة حقيقية على الإرث الغني الذي حافظ عليه وطوره الأجداد على مر العصور، ودعامة متينة في تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالفخر بهذا التراث العريق.

وفي السياق نفسه، أطلق المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة)، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل عامين جائزة ايكروم- الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية.

وتعتبر الجائزة واحدة من أهم جوائز التراث الثقافي في المنطقة وتُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي، كما تضم الجائزة فئتين رئيسيتين، هما فئة المواقع والمباني، وفئة المجموعات، ويتم منح جائزتين وفقاً لذلك.

ويسلط برنامج الجائزة الضوء على الممارسات الجيدة في حفظ التراث الثقافي وإدارته من حيث المهارات الفنية المستخدمة وكذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع على المجتمعات المحلية؛ فيما يتم تقييم الحماية التي وفّرها المشروع بمدى فعاليّته في حفظ التراث الثقافي من التهديدات المنظورة الطبيعية منها أو البشرية.

ومن الممكن أن ينطوي المشروع على تقنيات الإنقاذ والتسجيل، وأعمال التدعـيم والإصلاح، أو الترميم وإعادة التأهيل، أو إعادة الإعمار والبناء بعد الدمار؛ فيما شروط المشاركة في المسابقة كما أعلن عنها مكتب ايكروم – الشارقة عملية وميّسرة، إذ يسمح لأي عضو مؤهل لتمثيل مشروع حفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية أن يتقدم للمشاركة في المسابقة، سواء كان المشروع تم تنفيذه من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة أو مؤسسات القطاع المشترك أو بمبادرات القطاع الخاص.

ولا يتم الأخذ بعين الاعتبار حجم أو ميزانية المشروع، بل الأثر الاجتماعي الذي يشكله على أصحاب العلاقة، كما ينبغي أن يكون العمل قد أنجز خلال السنوات الثلاث الماضية، ويمكن تقديم المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ إذا كان قد تم إنجاز جزء كبير منها بنجاح وإذا كانت أيضاً تفي بالمعايير المطلوبة.

واستقطبت الجائزة أعداداً كبيرة من مشاريع التراث الثقافي في دورتها الأولى قبل عامين، وتنوعت هذه المشاريع والمجالات التي تغطيها، كما تعددت الدول التي تمثلها، حيث شملت القائمة القصيرة 14 مشروعاً متميزاً من مصر، والجزائر، وفلسطين، وسورية، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وعُمان، والأردن، واليمن؛ بينما على الرغم من فوز مشروع واحد بالجائزة في دورتها السابقة، وهو مشروع إحياء المركز التاريخي في بيت ساحور، فلسطين، إلا أن جميع المشاريع الـ 14 التي تم اختيارها حصلت على التكريم والتقدير.

وتعد أهم المشاريع التي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السابقة من منطقة الخليج العربي، هي ثلاثة مشاريع متميزة من المملكة وعُمان واليمن، فيما أعلن منذ فترة عن تمديد الموعد النهائي لقبول طلبات المشاركة في المسابقة لغاية الأول من ديسمبر 2019، وفيما يلي ملخص عن أهم المشاريع التي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السابقة من منطقة الخليج العربي:

مشروع حفظ جبل القارة بالإحساء وتطويره، المملكة العربية السعودية

يعتبر جبل القارة هو من أبرز المعالم السياحية الطبيعية في الأحساء، وكان يعرف بجبل الشبعان وهو من المعالم المعروفة منذ قديم الزمان، ويتميز بكهوفه ذات الطبيعة المناخية الفريدة التي تخالف على الدوام أجواء الطقس السائدة خارج الجبل، فهي باردة صيفا ودافئة شتاء.

ويتضمن مشروع حفظ جبل القارة وتطويره العمل على تحويله من معلم طبيعي فقط إلى مَعْلم طبيعي سياحي ثقافي تفاعلي يجمع بين جمال الطبيعة والإرث الحضاري الموغل في القدم لجزيرة العرب والتاريخ القديم باستخدام أحدث التقنيات؛ فيما أُطلق على هذا المشروع اسم “أرض الحضارات في جبل القارة”، موفراً جميع الخدمات التي يحتاجها السائحون والزوار في جو من الفعاليات المتجددة.

وتشمل أهداف المشروع كل من تطوير الجبل ليكون وجهة سياحية ثقافية تاريخية ذات معايير عالمية تعزز العلم والمعرفة والانتماء الوطني؛ وحماية كهوف الجبل من مياه الأمطار التي كانت تهدد بنيانه؛ ودمج الطبيعة الخلابة لجبل القارة مع الإرث الحضاري للمنطقة؛ والتأكد من عدم وجود أي تشوه بصري في جميع مراحل المشروع؛ وحماية تآكل طبقات أرض الجبل.

وتضم الأهداف الأخرى للمشروع الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمناطق الطبيعية واستعادة التوازن البيئي فيها، ودراسة تأثير المباني والتكنولوجيا على البيئة وفقاً للتشريعات العالمية قبل البدء بالبناء، وتبني الموهوبين وذوي الحرف والفنون من اهل المنطقة لإبراز مواهبهم؛ وأخيراً خلق مشروع تتكامل فيه المرافق والخدمات السياحية لتصبح نواة حقيقية للمنظومة السياحية بالأحساء.

حماية محراب مسجد العوينة في عُمان

يعتبر محراب مسجد العوينة، الذي صنعه طالب بن مشمل المنحي في 970هـ/ 1562م، شهادة نادرة على التقاليد الدينية الإباضية في عُمان خلال القرن السادس عشر الميلادي. نُحت المَعْلم التذكاري المسطح المصنوع من الجص التقليدي (الجير والجبس والرمل) بالسكين، كما يحتوي أعلى المحراب على نقش الشهادتين بالخط الكوفي؛ وهذا ما يميز المحاريب العُمانية التقليدية المنحوتة.

ويتضمن أسفل المحراب المقوس جزء محزز يظلله، ويحتوي الإطار الخارجي المستطيل على 30 ختما من زخرفة الأزهار، ويتمركز المحراب نفسه على تجويف الإطار الداخلي، ويقع أعلاه شكل مستطيل مزخرف بنقوش على شكل مثلثين، وفي المنتصف ثلاث أواني من الخزف الصيني؛ فيما يشمل المشروع سلسلة من العمليات الدقيقة بدأت بتجزئة المحراب إلى (14) قطعة، أُزيلت وفقا للأساليب المستخدمة في التعامل مع الجص.

وبعد ذلك، تم تنفيذعملية دعم لهيكل المحراب في الموقع، وإعداد الأجزاء المختلفة وحمايتها، واستخراج قطع المحراب، وعلاج الوجه الخلفي للمحراب، وإزالة قطع المحراب من الموقع، ونقل المحراب إلى المتحف الوطني، والتوصيل والتركيب في قاعة عظمة الإسلام، ومن ثم أخيراً إعادة تجميع القطع في الموقع.

استراتيجية إدارة موقع شبام، حضرموت، اليمن

يشرح المشروع منهج استراتيجية الإدارة لموقع مدينة شبام حضرموت في اليمن الذي اتبعه مكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في ظل تحديات الحرب والأزمة السياسية في اليمن للمرحلتين: 2011-2014،و 2015-2017؛ حيث يعد إدارة موقع مدينة شبام منهجا وبرنامجا لإدارة موقع تاريخي في زمن الأزمات والحروب، وقد تضمن عددا من الإجراءات والحلول في ظل غياب الدولة وضعف القوانين وتوقف الميزانيات المالية لمواجهة تحديات المدينة ومتطلبات المجتمع المحلي في حدها الأدنى.

وتهدف استراتيجية المشروع إلى اتباع مبدأ الاستدامة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي فقد أُدخِلت أيدي عاملة جديدة من الشباب في أعمال البناء بالطين، وهذه العمالة يمكن أن تستمر في هذه المهنة فتطور من مهاراتها الفنية. بينما يعود نجاح الاستراتيجية إلى المجتمع المحلي الذي كان هو العامل الأساس لتنفيذ سياسة الحفاظ بمختلف محاوره.

وتكمن أهمية المشروع في عودة جميع الأسر التي نزحت من مدينة شبام أثناء الاشتباكات المسلحة والتفجيرات بجوار المدينة، مع زيادة الشعور بانتمائهم لتراث مدينة شبام؛ والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر والتقليل من البطالة وإيجاد فرص عمل أثناء أعمال الترميم من أجل إحداث تنمية اقتصادية على مستوى المجتمعات المحلية؛ وغياب أي مخالفة أو تشوهات معمارية تذكر في سجلات المنظمات الدولية؛ وتحقيق تفاعل مجتمعي وإعلامي عبر البرامج الإذاعية والمواقع الالكترونية؛ وأخيراً مشاركة المرأة في بعض أنشطة مشروع الاستراتيجية (ورش العمل).