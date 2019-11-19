بالفيديو.. نصائح «المواصفات والمقاييس» عند شراء الدفاية الكهربائية

عادل الحربي(صدى):

وجهت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، نصائح للمستهلكين والمقبلين على شراء الدفايات، بالتزامن مع فصل الشتاء، مشددة على أن تكون الدفّاية مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضحت الهيئة أن الدفاية ذات عناصر التسخين الكهربائية هي الأكثر آماناً، على ألا تتجاوز قدرتها 2500 واط، مشيرة إلي ضرورة التأكد من جودة السلك الكهربائي بحيثُ لا يزيد طوله على مترين، وألا تقل مساحة مقطع السلك عن 1.5 ملليمتر، ونصحت بعدم ترك المواد القابلة للاشتعال بجوار الدفاية.

وحثت الهيئة علي ربط الدفاية بمكبس الكهرباء مباشرة دون استخدام التوصيلة، وإطفاء الدفاية قبل النوم.