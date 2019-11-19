بالصور.. الكشف عن طائرة دون طيار بأيادي أبناء المملكة

علي القحطاني(صدى):

أسدلت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية السعودية، الستار عن طائرة من دون طيار صُممت بأيادِ أبناء المملكة بحسب المعايير العسكرية.

وعرضت الشركة الطائرة «عاصف» لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، لتستعرض أداء أبناء المملكة القوي والمميز وفق المواصفات العسكرية.

ومن جانبه، أكد سلمان الشثري رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الطائرة «عاصف» دفاعية وتستطيع التحليق بوزن 96 كيلو جرامًا، ولديها مراوح ازدواجية، كما تعمل بطريقة تكتيكية.

وأضاف أنها مزودة بمعدات وأسلحة متطورة ترتبط عادة بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجمًا، كما بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات والتي تشمل «دوريات الحدود، التفتيش على خطوط الأنابيب، دوريات الطرق السريعة، حماية الحياة البرية، والدوريات البحرية».