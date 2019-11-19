«كراني»: زائر قطبي يغطي القصيم نهاية اليوم

القصيم(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، أن الزائر القطبي يتحرك، وسوف يغطي القصيم مع نهاية اليوم الثلاثاء، وذلك بانخفاض حراري ما بين 6 – 12 درجة، تدهور للرؤية.

وأوضح ” كراني ” أن: ” تحرّك متسارع إلى العاصمة الرياض وكل الخليج مع أواخر اليوم وفجر الغد بانخفاض حراري 6 – 12 درجة، تدهور للرؤية” ؛ فيما توقع أن تسجل درجات الحرارة الصفر وتحت الصفر لأهل الشمال.