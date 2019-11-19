زوجة أب داعشية تنتقم من ابنة زوجها بطريقة غريبة

وكالات(صدى):

تواجه داعشية تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والتخلي عن ابنة زوجها أمام القضاء الفرنسي .

ولجأت أم الفتاة إلى رفع قضية على السيدة التي تزوجت من أب الفتاة وهربت معه بصحبتها إلى سوريا ثم عادت إلى فرنسا وحدها .

وطوال 5 سنوات وبضعة أشهر حُرمت الأم من ابنتها بعدما خطفها والدها وسافر بها بصحبة زوجته الجديدة التي تركت الفتاة بين التنظبم الإرهابي .

وقالت المتهمة زوجة الأب أنها سلمت الفتاة لسيدة ليبية زوجة قيادي في داعش وأنها لجأت للقضاء لإستعادتها قبل أن تعود إلى فرنسا لكنها فشلت ، لكنها لم تبرر إهمالها وتركها في أحضان قيادي التنظيم وعدم استعادتها .

وأثارت القضية غضب الرأي العام في فرنسا وسط صدمة الأم التي علقت قائلة : لا أصدق ما قالته ،أريدها أن تخبرني أين ابنتي ،مضى 5 سنوات و 3 أشهر ولم أرها . ”.