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زوجة أب داعشية تنتقم من ابنة زوجها بطريقة غريبة

زوجة أب داعشية تنتقم من ابنة زوجها بطريقة غريبة
وكالات(صدى):

تواجه داعشية تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والتخلي عن ابنة زوجها أمام القضاء الفرنسي .

ولجأت أم الفتاة إلى رفع قضية على السيدة التي تزوجت من أب الفتاة وهربت معه بصحبتها إلى سوريا ثم عادت إلى فرنسا وحدها .

وطوال 5 سنوات وبضعة أشهر حُرمت الأم من ابنتها بعدما خطفها والدها وسافر بها بصحبة زوجته الجديدة التي تركت الفتاة بين التنظبم الإرهابي .

وقالت المتهمة زوجة الأب أنها سلمت الفتاة لسيدة ليبية زوجة قيادي في داعش وأنها لجأت للقضاء لإستعادتها قبل أن تعود إلى فرنسا لكنها فشلت ، لكنها لم تبرر إهمالها وتركها في أحضان قيادي التنظيم وعدم استعادتها .

وأثارت القضية غضب الرأي العام في فرنسا وسط صدمة الأم التي علقت قائلة : لا أصدق ما قالته ،أريدها أن تخبرني أين ابنتي ،مضى 5 سنوات و 3 أشهر ولم أرها . ”.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87397 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 30601 ] نشر منذ 1 ساعة

المسؤليه على الاب اللي خطفها واما الزوجه الثانيه فقد لم تهتم من البنت ولا تعنيها بشي وخصوصا انها داعشيه معدومة الضمير

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