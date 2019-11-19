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بالفيديو.. إصابة فتاة بالإيدز قبل زواجها والسبب صادم

بالفيديو.. إصابة فتاة بالإيدز قبل زواجها والسبب صادم
خالد الظفيري(صدى):

كشف طبيب كويتي عن سبب صادم أدى إلى إصابة فتاة بمرض الإيدز قبل زواجها، وتدمير حياتها ومستقبلها بالكامل.

وروى الطبيب في مقطع فيديو، تفاصيل تجربته مع هذه الفتاة التي عانت من بعض الأعراض ولجأت إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية؛ ليكتشفوا إصابتها بهذا المرض.

وأكد أن «عيادات التجميل» هي السبب في إصابة الفتاة بالإيدز، فبينما كانت تخضع لتنظيف بشرة انتقل لها الفيروس؛ نظرًا لأنهم لا يعقمون الأشياء المستخدمة من شخص إلى آخر.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 87394 ] نشر منذ 36 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, هذه المحلات التجميليه وصخه مجمع لكل الأمراض .. قال تجميل قال ..

[ عدد التعليقات: 30601 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول و لا قوة الا بالله
حضها سيء جدا

[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 16 دقيقة

اذا كان هو السبب فعلا حسب ما ذُكر اعلاه اكيد عشرات ان لم تكن مئات من الفتياة مصابة. ،السؤال هو ماذا فعلت دولة الكويت بالمحل وبزبائنه الذين لا يدرون انهم مصابون. هل اعلن حالة طوارئي وتم استدعاء الزبائن للكشف والتاكد خلوهن من هذا المرض؟ ام ان القصة ملفقة لتشويه سمعة المحل؟

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