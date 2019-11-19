بالفيديو.. إصابة فتاة بالإيدز قبل زواجها والسبب صادم

خالد الظفيري(صدى):

كشف طبيب كويتي عن سبب صادم أدى إلى إصابة فتاة بمرض الإيدز قبل زواجها، وتدمير حياتها ومستقبلها بالكامل.

وروى الطبيب في مقطع فيديو، تفاصيل تجربته مع هذه الفتاة التي عانت من بعض الأعراض ولجأت إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية؛ ليكتشفوا إصابتها بهذا المرض.

وأكد أن «عيادات التجميل» هي السبب في إصابة الفتاة بالإيدز، فبينما كانت تخضع لتنظيف بشرة انتقل لها الفيروس؛ نظرًا لأنهم لا يعقمون الأشياء المستخدمة من شخص إلى آخر.

