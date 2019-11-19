تركي آل الشيخ: موسم الرياض ينتهي في وقته المحدد والتمديد لبعض المناطق

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن المناطق التي سيتم تمديد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.

وأوضح تركي آل الشيخ، أن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقا منتصف ديسمبر المقبل، ولكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالا متزايدًا.

وأشار إلى أن هذه المناطق هي: منطقة ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، في حين سيتم تمديد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.