بالفيديو.. « الحليب الذهبي » مشروب الشتاء الصحي

أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك، عن مشروب من المواد الطبيعية الموجودة بكل منزل ، أطلق عليه مشروب الشتاء الصحي الذي وصفه بـ”الحليب الذهبي”.

ونشر دكتور أحمد عبدالملك مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يشرح فيه مكونات المشروب؛ سواء كان الحليب كامل أو قليل الدسم أو حليب الصويا أو اللوز.

حيث يضاف له ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة والفلفل الأسود -لزيادة امتصاص الكركم- والزنجبيل، مع إضافة الدهن على الحليب سواء زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الزبدة، ثم بعد دقيقة من ترك الحليب على النار تخلط المكونات.

وأشار إلى أن الحليب يكتسب اللون الذهبي بعد خلطه بالكركم الذي يعد من أقوى المواد الطبيعية المقاومة للالتهابات والأمراض، مقترحًا إضافة ملعقة من العسل على الحليب بعد أن يبرد حتى لا يفقد فوائده مع الحرارة.