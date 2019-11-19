«عمارة الحرمين» يفتح أبوابه أمام الزوار بعد حادث سطو التركي

نايف السالم(صدى):

عاد معرض عمارة الحرمين، لفتح أبوابه أمام الزوّار، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، جراء حادثة السطو التي قام بها وافد (تركي الجنسية) على المعرض في منطقة أم الجود؛ محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة.

ويحتوي المعرض على آثار قيّمة تعود إلى العهود الأولى من الإسلام، كما اتضح أن وافد (تركي الجنسية) تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود” قبل نحو أسبوعين محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفرّ هارباً من الموقع.