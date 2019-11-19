مفتي المملكة يوضح حكم الشرع من الاكتتاب في أرامكو

عادل الحربي(صدى):

أوضح سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ؛ أن المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو “جائز”.

ورد “آل الشيخ”؛ على سؤال عبر تطبيق الفتوى “اسألني”، عن حكم الاكتتاب؛ وجاء السؤال كالآتي: “هل هناك شبهة تحريم في اكتتاب “أرامكو”؟” ليجيب المفتي، قائلا إنه “جائز”.

يذكر أن “أرامكو” أعلنت عن طرق طلب الاكتتاب في أسهمها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرّاف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.