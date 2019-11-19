تقرير مسرب يفضح تركيا والعدوان الثلاثي ضد المملكة

ماجد القزيز(صدى):

فضح تقرير مسرب حصلت عليه إحدى الصحف الأمريكية، علاقة تركيا بإيران وجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن أنقرة رفضت منح قاسم سليمان تأشيرة دخول لحضور لقاء سري جمع بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان عام 2014م.

وأوضحت صحيفة إنترسيبت الأمريكية، أنها حصلت على تقرير مسرب لوزارة الاستخبارات الإيرانية كتبه جاسوس من الوزارة على الحرس الثوري الإيراني، والذي أكد أن تركيا تعتبر مكانًا آمنًا للقاء بين الحرس الثوري والإخوان.

وأضاف التقرير أن تركيا تعد واحدة من الدول القليلة التي تربطها علاقات طيبة مع كل من إيران والإخوان المسلمين، ولكنها كانت قليلة من المظاهر؛ ما دفعها لمنع دخول الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني للبلاد، وحضر نائبه أبو حسين اللقاء عوضًا عنه.

وأشار إلى أن اللقاء السري بحث إمكانية تكوين تحالف ضد المملكة؛ إذ اجتمع الفريقان على كُره المملكة وبالتالي فهذا أساسًا مشتركًا للتعاون، ليقررا إدخال اليمن في خطتهم الهجومية.

وجاء في التقرير «إن ممثل الإخوان قال لممثلي الحرس خلال الاجتماع، إنه يمكن للجانبين توحيد صفوفهما من خلال اليمن، عبر استخدام كلا الفريقين لنفوذهما وجهودهما لتخفيف الصراع مع القبائل السنية؛ ليستخدموا قوتهم ضد المملكة».