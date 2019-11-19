صدفة غريبة تقود فتاة خليجية لاكتشاف جهاز مراقبة بسيارتها
في واقعة غريبة من نوعها ، كشفت فتاة كويتية عن جهاز مراقبة بسيارتها بالصدفة البحتة لرصد طريقها وتعقبها .
ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد عثرت الفتاة على قطعة غريبة شكًت في أمرها فلاحظت أنها لها علاقة بسيارتها لتقوم بإبلاغ الشرطة .
وعندما حضر رجال الأمن أكدوا أنه جهاز تعقب وأن الفتاة ظلت تحت المراقبة لمدة طويلة دون أن تشعر .
وسجلت الفتاة محضر ضد مجهول بمخفر الشرطة وتمت مصادرة الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على الفاعل وهدفه من ذلك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87385 ] نشر منذ 43 دقيقة
خلي بالك خلي بالك …
كان زمان[ عدد التعليقات: 3758 ] نشر منذ 36 دقيقة
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