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صدفة غريبة تقود فتاة خليجية لاكتشاف جهاز مراقبة بسيارتها

صدفة غريبة تقود فتاة خليجية لاكتشاف جهاز مراقبة بسيارتها
خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، كشفت فتاة كويتية عن جهاز مراقبة بسيارتها بالصدفة البحتة لرصد طريقها وتعقبها .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد عثرت الفتاة على قطعة غريبة شكًت في أمرها فلاحظت أنها لها علاقة بسيارتها لتقوم بإبلاغ الشرطة .

وعندما حضر رجال الأمن أكدوا أنه جهاز تعقب وأن الفتاة ظلت تحت المراقبة لمدة طويلة دون أن تشعر .

وسجلت الفتاة محضر ضد مجهول بمخفر الشرطة وتمت مصادرة الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على الفاعل وهدفه من ذلك .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87385 ] نشر منذ 43 دقيقة

خلي بالك خلي بالك …

[ عدد التعليقات: 3758 ] نشر منذ 36 دقيقة

من يشك فيك …

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