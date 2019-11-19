صدفة غريبة تقود فتاة خليجية لاكتشاف جهاز مراقبة بسيارتها

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، كشفت فتاة كويتية عن جهاز مراقبة بسيارتها بالصدفة البحتة لرصد طريقها وتعقبها .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد عثرت الفتاة على قطعة غريبة شكًت في أمرها فلاحظت أنها لها علاقة بسيارتها لتقوم بإبلاغ الشرطة .

وعندما حضر رجال الأمن أكدوا أنه جهاز تعقب وأن الفتاة ظلت تحت المراقبة لمدة طويلة دون أن تشعر .

وسجلت الفتاة محضر ضد مجهول بمخفر الشرطة وتمت مصادرة الجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على الفاعل وهدفه من ذلك .