أمير الشرقية يوجه بتمديد مهرجان الزهور بالقطيف حتى السبت القادم

سعيد العجل(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف، حتى يوم السبت القادم، ويأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير والمتزايد الذي شهده المهرجان، ولإعطاء الفرصة للطلاب والطالبات والجمهور لزيارة المهرجان، وكذلك للاستمتاع بمشاهدة الفعاليات المختلفة، والأركان المتنوعة في أنحاء حي وسط العوامية، وكذلك اعطاء فرصة للأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان للاستفادة بتسويق منتجاتهم واعطائهم مزيدا من الوقت دعما لهم.

وشهد المهرجان الذي يقام في وسط العوامية خلال الأيام الماضية زيارة أكثر من 2000 طالبا من مختلف مدارس المحافظة، بالإضافة الى طالبات من عدد من الجامعات بالمنطقة، بمشاركة عددا من القيادات الإشرافية والمجتمعية والمدرسية، واطلع الطلاب والطالبات على انواع الزهور والورود الفصلية والاشجار والشجيرات التي تزينت بها ممرات المهرجان، وكذلك التعرف على كيفية الاهتمام والاعتناء بزراعة هذه الزهور والمحافظة عليها، كما اطلعوا على أركان المهرجان، والمركز الثقافي بوسط العوامية، والبيت التراثي.

وجسّدت الفعاليات مزيجاً بين الماضي والحاضر، وأتاح التنوّع والتجاور بين الأركان، فرصاً عائلية للترفيه، وجمع المهرجان بين مضامين اجتماعية وتراثية وثقافية وترفيهية واقتصادية تناسب كافة شرائح المجتمع.

كما استمتع زوار المهرجان بمشاهدة الفعاليات المختلفة المصاحبة، والأركان المتنوعة التي انتشرت في أنحاء حي وسط العوامية، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالأطفال، ومشاركة فنانين من بعض دول الخليج، فيما شارك الحضور في البرامج الترفيهية والمسابقات التي وزّعت من خلالها الجوائز على المشاركين، مشيدين بالأركان الثقافية والفلكلور الشعبي من التراث المحلي، وأركان الأسر المنتجة، لافتين إلى أن الفعاليات المتنوعة تناسب جميع الأذواق وشرائح المجتمع.

ويحظى المهرجان بإقبال يزداد بشكل يومي، خاصة مع الأجواء اللطيفة التي تشهدها المنطقة والتي أسهمت في زيادة الاقبال لزيارة المهرجان.

وقد رصدت لجنة الإحصاء والرصد بالمهرجان، دخول حوالي 75 ألف زائر وزائرة خلال خمسة أيام من المهرجان، بالإضافة الى زيارة أكثر من 2000 طالب وطالبة للمهرجان.

وثمن معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على تمديد فترة المهرجان الى يوم السبت القادم، لإعطاء فرصة أطول لزوار المهرجان للاستمتاع بفعالياته، التي تلقى إقبالاً متزايداً من أهالي المحافظة وزوارها، معرباً عن شكره لسموه وسمو نائبه على ما يوليانه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة والبرامج التي من شأنها تعزيز الجانب السياحي والاقتصادي والاجتماعي وتنفذ في المنطقة.

مؤكداً معاليه بأن تنامي عدد الزوار دليل على قوة الفعاليات، وما له من معطيات ايجابية للسياحة الوطنية، مبينا أن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعد دليل على نجاح الفعاليات المختلفة والجاذبة.

