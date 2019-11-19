بالفيديو.. انهيار مسرح بمجموعة من الراقصين خلال تقديم مشهد النهاية

برازيليا(صدى):

انهار مسرح بمجموعة من الراقصين في البرازيل، خلال تقديم مشاهد نهاية العرض، وذلك في مسرح أمريكانا المحلي، في مدينة كامبيناس في ساو باولو جنوب شرق البرازيل.

وأوضحت الأنباء، أنه يمكن مشاهدة الفنانين من أكاديمية ساندرا غودوي وهم ينهون أدائهم من خلال رقصة مصممة قبل أن يندفع الحشد إلى هتافات عالية، ثم تبدأ الراقصات بالاحتفال، وربط الذراعين والقفز لأعلى ولأسفل في منتصف المسرح.

واستطردت، حتى أحدثوا ثقباً فيه ما أدى إلى إرسال مجموعة من فناني الأداء إلى أسفل المسرح مع انهياره جزئيًا؛ بينما هرع المتفرجون إلى مكان الحادث وسط نداءات الهدوء ويطلب من الإسعافات الأولية التقدم.

وفي السياق نفسه، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث، من بينهم ثلاثة مدرسين وثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 و 25.