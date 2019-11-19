بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تتسب في غرق أحياء بالرياض

حمود العنزي(صدى):

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار.

ووثق مقطع فيديو غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار، مما لاقي انتشارا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي في المملكة.

يذكر أن خبراء الطقس توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

وكان طقس العرب نشر خريطة بالأمطار تظهر فيها تعرض الرياض وجدة لموجة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.