بالصور.. حالة صدمة من إلقاء أب وأم لطفليهما على «السلم»

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة صادمة، بعد قيام أب وأم بترك طفليها 4 أيام على السلم؛ حيث أن الأكبر شادي، 3 سنوات، والأصغر يزن، 7 شهور، بعدما إحدى المصريات بالطفلين أمام باب شقتهما بمدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وكانا يعانيان من الإعياء والجوع والبرد، وسط غياب تام للأب والأم؛ ليتضح أن الأب فلسطيني الجنسية ويعمل مطرباً شعبياً، وتشاجر مع زوجته التي سارعت بمغادرة منزل الزوجية، تاركة طفليها في الشقة مع والدهما.

وقام الأب باصطحاب الطفلين إلى منزل أهل زوجته، وبعد ساعات قليلة اصطحبت الزوجة وأهلها الطفلين إلى الشقة ليجدوها مغلقة، وأبلغوا الأب هاتفيا بوجودهم، ليرد الأخير بأنه لن يتسلم الطفلين ولن يعود للشقة.

وقرروا بعد ذلك ترك الطفلين أمامها؛ ليعلقا أمام الشقة المغلقة، بلا طعام أو شراب حتى ساءت حالتهما، وتعاطفت معهما جارتهما التي اصطحبتهما لشقتها ووفرت لهما الطعام والشراب والمأوى ثم أبلغت الشرطة بالواقعة؛ لتكشف التحقيقات أن الأب غادر الشقة منذ الواقعة ولم يعد إليها.