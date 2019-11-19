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18 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الملك خالد

18 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الملك خالد
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مصادر عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للغمل بمستشفى الملك خالد ، وفقاً للمسميات الوظيفية التالية :

1-مدير موقع.
2-مساعد مدير موقع.
3-أخصائي تغذية علاجية.
4-أخصائي خدمات غذاء وتغذية.
5- أخصائي سلامة غذاء.
6- مشرف وجبات غذائية.
7- فني تغذية.
8- رئيس طهاة.
9 طاهٍ.
10 -طاهي حميات.
11-مساعد طاهٍ.
12- محضر لحوم.
13 حلواني.
14- محضر خضار وسلطة.
15- عامل توزيع.
16- عاملة توزيع.
17-مشرف نظافة.
18- عامل نظافة.

وحول طريقة التقديم ، يمكن إرسال الطلبات أو تسليمها باليد لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل أو قسم التغذية بالمستشفى .


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