18 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمستشفى الملك خالد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مصادر عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للغمل بمستشفى الملك خالد ، وفقاً للمسميات الوظيفية التالية :

1-مدير موقع.

2-مساعد مدير موقع.

3-أخصائي تغذية علاجية.

4-أخصائي خدمات غذاء وتغذية.

5- أخصائي سلامة غذاء.

6- مشرف وجبات غذائية.

7- فني تغذية.

8- رئيس طهاة.

9 طاهٍ.

10 -طاهي حميات.

11-مساعد طاهٍ.

12- محضر لحوم.

13 حلواني.

14- محضر خضار وسلطة.

15- عامل توزيع.

16- عاملة توزيع.

17-مشرف نظافة.

18- عامل نظافة.

وحول طريقة التقديم ، يمكن إرسال الطلبات أو تسليمها باليد لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل أو قسم التغذية بالمستشفى .