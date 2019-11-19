بالفيديو.. إلهام الفضالة تثير ضجة بعرض صورة ابن زوجها الشاب

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تستعيد فيه بعض الصور التي التقطت لها مع أفراد أسرتها أثناء قضائهم إجازة في الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت الفيديو أنظار المتابعين خاصة ظهور ابن زوجها الشاب في إحدى الصور. إلا أنها وضعت إصبعها على وجهه رافضة إظهاره.

كما عرضت من خلال صور أخرى النشاطات التي قاموا بها في أحد المطاعم كما في مكان لقيادة السيارات الصغيرة ، وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات والتساؤلات التي ركزت على حضور الشاب وسنه.