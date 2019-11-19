صورة جديدة لـ«مايا دياب» تضعها في مأزق

بيروت(صدى):

تسببت آخر إطلالة للفنانة مايا دياب في حملة انتقادات واسعة ضدها، وسط اتهامات بأنها لجأت إلى تقنية الفوتوشوب لتعديل صورتها والظهور بملامح أجمل ووجه أصغر سنًا.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لها من إحدى الحفلات في دبي على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها بأناقة جذابة وجسم نحيف ورشيق، وذلك على عكس صورة متداولة لها من الحفل دون إجراء أي تعديلات.

واتهم بعض المتابعين مايا دياب باللجوء إلى تقنية الفوتوشوب لتُعدّل صورتها وتبدو ملامحها نحيفةً على غير الحقيقة، بينما التزمت الفنانة الصمت حتى الآن ولم تعلق على هذه الاتهامات.

ويعتقد البعض أنها ستتمكن من تخطي هذه الانتقادات، وذلك بعد الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها في يناير الماضي، بعد ظهورها على غلاف مجلة BAZAAR العالمية في نسختها العربية وخضوعها لجلسة تصوير بدون مكياج ولم تخضع لأي فوتوشوب.