بالصور.. الهلال يواصل تحصيراته استعدادا لإياب نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تدريباته الاعتيادية التي تركزت على الجوانب الفنية واللياقية، حيث طبق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة.

وعمد المدير الفني رازفان لوشيسكو إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، كما فرض مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفي سياق متصل، يلتحق اللاعب السوري عمر خربين ببعثة الفريق الخميس المقبل، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، فيما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الأربعاء، تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا.