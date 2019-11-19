هاني عبد الملك من مستفيدي « إخاء » يقطع مسافة 1250كلم بالدراجة الهوائية

بدر الحارثي(صدى):

وافق صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود نائب أمير منطقة حائل، على قيام الابن هاني عبدالملك عبدالرحيم حسن ، أحد أبناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” وضمن منسوبي إدارة التربية والتعليم، وأحد أعضاء فريق دراجتي ، وعضو فريق حائل “للهايكنج”، برحلة بالدراجة الهوائية لمسافة 1250كلم من حائل الى الرياض ذهاباً وإيابا، وأطلق على الرحلة مسمى ” همّة حتى القمّة ” تماشياً مع مفهوم شعار اليوم الوطني 89 للمملكة، وتستمر لمدة 15 يوم ، خلال الفترة من 1441/4/29هـ لغاية 1441/5/14هـ .

كما حظيت الرحلة باهتمام ودعم من أ. فريح بن محمد العيّاد مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ، ووجه بتخصيص فقرة حول رحلة الابن خلال زيارة وزير العمل و التنمية الاجتماعية الأسبوع القادم لمنطقة حائل.

وفي التفاصيل فقد دفعت الهمة الشاب هاني عبد الملك لتلبية النداء الوطني وتعزيز رسالته السامية، وترجمة وتطبيق مفهوم شعار اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين “همّة حتى القمّة” من خلال خوض تلك الرحلة على ظهر دراجة هوائية لمسافة تبلغ أكثر من ألف ومئتين كيلومتر قاطعاً تضاريس مختلفة ومناظر طبيعية متنوعة ومواقع تراثية وسياحية وتاريخية ، وقد تم التنسيق بين الجهات الرسمية ممثلة بإدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل لإتمام ونجاح الرحلة، كما سيتم طرح فرصة المشاركة والدعم والرعاية لبعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والجهات الإعلامية قريبا،

من جانبه فقد واصل الابن عبد الملك الاستعدادات البدنية واللياقية.. قاطعا عشرات الكيلوات باختلاف الاجواء وبأوقات متفرقة وبكل الاتجاهات ليكون الاستعداد مثاليا وعلى الوجه المطلوب لنجاح الرحلة التي من خلالها سوف يحقق رقما قياسيا على مستوى دراجي منطقة حائل عبر قطع مسافة 1250 كيلومتر بالدراجة الهوائية .. وتسجيله رسميا.

جدير بالذكر أن مسار الرحلة سوف يكون من مدينة حائل إلى فيد ثم إلى بريدة ثم إلى الغاط ثم إلى المجمعة فحريملاء فالرياض ، وكذلك العودة بنفس المسار، وسيتخلل الرحلة 4 أيام للراحة ، كما سيتم التنسيق والترتيب مع الجهات الرسمية لاستغلال وتغطية الأماكن السياحية والمواقع التاريخية مع المحافظات والمدن التي سيمر بها مسار الرحلة ، كما سيتم ادراج جميع الجهات الحكومية المشاركة كرعاة رسميين لهذه الرحلة تجاه ما سيقومون به من تجهيزات ودعم اداري وفني ومشاركة اعلامية وكل حسب مجاله واختصاصه.

وفي ختام الرحلة سوف يقام حفلا على المستوى الرسمي ابتهاجا بنجاح رحلة “همة حتى القمة ” بحضور عدد من الجهات الحكومية والداعمين والإعلاميين .