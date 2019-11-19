مدرب بلجيكا يكشف أسباب معاناة هازارد مع الريال

طلال الغامدي(صدى):

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أسباب بداية اللاعب ايدين هازارد المحبطة مع ريال مدريد بالرغم من إنفاق 100 مليون يورو للحصول على خدماته.

وأكد «مارتينيز» أن هازارد لم يحظ بالبداية المثالية التي رغب فيها مع فريقه، بل كانت بدايته بطيئة بسبب الإصابة، قائلًا «هازارد يمر بمرحلة تكيف، لأنه ليس سهلاً أن تنتقل من دوري إلى آخر، فالأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يستوعب زملاؤه طريقة لعبه».

وأضاف «لقد شاهدت مباراة ريال مدريد وإيبار ، لقد قام هازارد بنفس الأشياء التي يجيدها دائمًا، هو ليس مطالب ببذل قصارى جهده بمفرده، مع مرور الوقت سوف يتحسن وسيصل إلى أفضل مستوياته».

وأنفق ريال مدريد 100 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي في الصيف الماضي، وذلك قبل موسم فقط من انتهاء تعاقده مع البلوز.