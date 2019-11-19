الطيران المدني يعلن تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار حائل

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسيير وجهات جديدة من مطار حائل الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطلع الأسبوع القادم.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة في تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، وإطلاق حزمة من المبادرات في مختلف مطارات مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.

ومن المقرر أن تُسير شركة طيران ناس ابتداء من 24 نوفمبر الجاري رحلات إلى الرياض بواقع رحلة يوميًا “ما عدا الأربعاء” وسيكون موعد وصولها الساعة 17:15 مساءً وإقلاعها من مطار حائل الدولي الساعة 17:50 مساءً، في حين ستُسير يوم 27 نوفمبر الحالي رحلات من حائل إلى الرياض عبر الناقل طيران أديل بواقع رحلة يوميًا، وسيكون موعد وصول رحلة الرياض الساعة 12:30 مساءً ومغادرتها مطار حائل الساعة 13:05 مساءً.

وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج تطوير الوجهات بالمطارات خلال الأسبوعين الماضيين وجاء في طليعة ذلك بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، تلا ذلك مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع، واليوم في مطار حائل الدولي.

ويأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

الجدير بالذكر أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، إضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.