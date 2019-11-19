10 أسباب نظامية تسمح لصاحب العمل بفصل الموظف من التأمينات

حمود العنزي(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أنه لا يحق لصاحب العمل فصل الموظف من التأمينات إلا في حالات معينه يجب عدم الحياد عنه وفقاً للنظام .

وقالت التأمينات في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه يجب على صاحب العمل اختيار السبب الحقيقي لإستبعاد الموظف من نظام التأمينات الإجتماعية عند تركه للعمل وفقاً للحالات التالية :

1- انتهاء عقد العمل : سواء إذا انتهت مدته ولم يبدي العامل الرغبة في التجديد أو إن انتهى بغرض وليس بإنقضاء مدة .

2- الفصل بموجب حكام المادة 77 من نظام العمل .

3- الإستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل .

4- فسخ العقد بموجب أحكام المادة 80 من نظام العمل .

5- الإستقالة ، عند رغبة العامل في إنهاء خدمته وموافقة صاحب العمل .

6- وفاة العامل طبيعياً .

7- وفاة العامل بسبب له علاقة بالعمل .

8- افلاس المنشأة ، حال إشهارها إفلاسها وفق الأنظمة .

9- إعادة هيكلة المنشأة ، بمعنى إن كانت في حالة إعادة هيكلة إدارية .

10- انهاء نشاط المنشأة .