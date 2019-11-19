10 أسباب نظامية تسمح لصاحب العمل بفصل الموظف من التأمينات
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أنه لا يحق لصاحب العمل فصل الموظف من التأمينات إلا في حالات معينه يجب عدم الحياد عنه وفقاً للنظام .
وقالت التأمينات في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه يجب على صاحب العمل اختيار السبب الحقيقي لإستبعاد الموظف من نظام التأمينات الإجتماعية عند تركه للعمل وفقاً للحالات التالية :
1- انتهاء عقد العمل : سواء إذا انتهت مدته ولم يبدي العامل الرغبة في التجديد أو إن انتهى بغرض وليس بإنقضاء مدة .
2- الفصل بموجب حكام المادة 77 من نظام العمل .
3- الإستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل .
4- فسخ العقد بموجب أحكام المادة 80 من نظام العمل .
5- الإستقالة ، عند رغبة العامل في إنهاء خدمته وموافقة صاحب العمل .
6- وفاة العامل طبيعياً .
7- وفاة العامل بسبب له علاقة بالعمل .
8- افلاس المنشأة ، حال إشهارها إفلاسها وفق الأنظمة .
9- إعادة هيكلة المنشأة ، بمعنى إن كانت في حالة إعادة هيكلة إدارية .
10- انهاء نشاط المنشأة .
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