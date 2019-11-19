فيديو تحذيري لرئتي مدخن يشعل الإنترنت

بكين(صدى):

أثار جراح صيني يُدعى ” تشن جينغيو ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره مقطع فيديو مذهلا، أطلق عليه كثيرون “أفضل إعلان ضد التدخين على الإطلاق”، يوضح إزالة فريقه الطبي لرئتين لونهما “أسود” من متبرع أعضاء توفي عن عمر يناهز 52 عاما.

وقال الطبيب تشن جينغيو، الجراح المشرف على فريق زراعة الأعضاء في مستشفى “Wuxi” بمقاطعة جيانغسو، في تعليقه على الفيديو ، إن المريض توفي بعد تدخينه السجائر لمدة 30 عاما. وأراد التبرع بأعضائه، ولكن الفريق الطبي اكتشف أن رئتيه غير مناسبة للزراعة.

وظهر على الرئتين جميع علامات التكلس ومرض انسداد الرئة وانتفاخ العضو.