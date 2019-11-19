سما المصري تتعرض للتهديد بالقتل

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية سما المصري، اليوم الثلاثاء، على تعرضها للتهديد بالقتل من رئيس نادي الزمالك المستشار المعروف مرتضى منصور؛ لافتة إلى أن إتصالات تصلها بين الحين والآخر تهددها.

وناشدت سما المصري محاميها الخاص أن يقدّم بلاغا ضد منصور؛ حيث نشرت خبر إتهام منصور بتهديد عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بالقتل، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت المصري عليه: ” طيب وأنا؟ يا أستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعنا اناااا لا؟؟بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا….بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا….احميني يا حكوووومة ” .