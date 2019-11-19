تحديث جديد من «أبل» يتخلص من مشكلة خطيرة بآيفون وآيباد

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” أبل ” الأمريكية، عن تحديث جديد لنظام تشغيل “آي أو إس 13 “، يتخلص من مشكلة خطيرة في هواتف “آيفون” وحاسبات “آيباد”، وهي مرتبطة بالبريد الإلكتروني؛ حيث يتعطل عمل خاصية البحث على الملفات أو الوسائط داخل تطبيقات البريد الإلكتروني.

ويعاني البريد الإلكتروني أيضًا من مشاكل أخرى مرتبطة بعدم عرض الصور والروابط والمرفقات عند عرض تفاصيل الرسائل؛ وهو ما عالجه التحديث الجديد على آيفون وآيباد؛ لتحل أبل مشكلة خاصة بفشل البريد الإلكتروني في تضمين محتوى الرسالة الأصلية والاقتباس منها، عند الرد على أكثر من مرة في نفس الرسالة.

وفي السياق نفسه، عمل تحديث “آي أو إس 13″، على حل مشكلة أخرى مرتبطة باستمرار عمل تطبيقات في الخلفية؛ مما يجعلها تستهلك البطارية والبيانات الخاصة بهواتف “آيفون” وحاسبات آيباد.