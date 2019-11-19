بالفيديو والصور.. نشوب حريق هائل بناقلة محروقات في ضباء 

نايف السالم(صدى):

نشب حريق ضخم في صهريج ناقلة محروقات في منطقة وادي ضحكان، والتي تبعد عن المحافظة حوالي ١٠ كم، وذلك بعد انقلاب الناقلة وتسرب حمولتها؛ ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى محافظة ضباء أمام العابرين لمدينة تبوك.

وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء بمحافظة ضباء والدفاع المدني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماده؛ فيما أصيب سائق الناقلة وحالته الصحية مستقرة.

وفي السياق نفسه، حضرت فرق من الهلال الأحمر، وطوارئ الصحة، والجهات الأمنية ذات العلاقة إلى موقع الحريق لعمل اللازم.