نيمار يعرض دفع ملايين من جيبه الخاص لمغادرة سان جيرمان
كشفت مصادر اعلامية أن نيمار نجم باريس سان جيرمان قدم عرض على ناديه بدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إتمام صفقة عودته لناديه السابق برشلونة .
وأكدت أن هناك بند في عقد نيمار بسمح له بالإنتقال من النادي الفرنسي مقابل 180 مليون يورو بعد قضاء 3 مواسم ، وأن النجم البرازيلي حاول جاهداً إتمام صفقته الموسم الماضي وسيسعي بكل الوسائل لإتمامها هذه المرة .
ويحرص برشلونة الذي باع اللاعب عام 2017 لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو على عودة نجمه الذي قضى معه فترة ذهبية .
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