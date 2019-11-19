نيمار يعرض دفع ملايين من جيبه الخاص لمغادرة سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر اعلامية أن نيمار نجم باريس سان جيرمان قدم عرض على ناديه بدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إتمام صفقة عودته لناديه السابق برشلونة .

وأكدت أن هناك بند في عقد نيمار بسمح له بالإنتقال من النادي الفرنسي مقابل 180 مليون يورو بعد قضاء 3 مواسم ، وأن النجم البرازيلي حاول جاهداً إتمام صفقته الموسم الماضي وسيسعي بكل الوسائل لإتمامها هذه المرة .

ويحرص برشلونة الذي باع اللاعب عام 2017 لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو على عودة نجمه الذي قضى معه فترة ذهبية .