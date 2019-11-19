الاتحاد الآسيوي يوضح الهدف من زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الفيتنامي تران كووك توان وذلك لوضع خارطة التغييرات الجديدة على مسابقة دوري أبطال آسيا، 23 نوفمبر الجاري في طوكيو.

ووفقا لأجندة الاجتماع القادم فسيتم زيادة مجموعة في غرب آسيا ومجموعة في شرق آسيا بواقع 4 أندية بكل مجموعة على أن يتم حسم التأهل من دور المجموعات لصاحب المركز الأول مباشرة بكل مجموعة وأفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني ليصل المجموع إلى 16 ناديا.

وأوضح الاتحاد القاري أن الهدف من زيادة عدد أندية دوري الأبطال إلى زيادة رقعة الاحتراف بالقارة إذ تثبت الأرقام مشاركة 12 اتحادا فقط في النسخ السابقة للبطولة ويهدف القرار إلى مشاركة 8 اتحادات جديدة لتصل إلى 20 اتحادا مشاركا وهو ما يصب لمصلحة تطوير البنية التحتية وتغيير قواعد التنافس بحيث تعزز الشعبية الكروية وإيرادات الاتحادات.

وسيرتفع عدد المباريات بدوري الأبطال بحسب التعديلات الجديدة إلى 120 مباراة بدلا من 96 مباراة حيث يزيد عدد مباريات دور المجموعات 24 مباراة إضافية.