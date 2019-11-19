الصحة تنشر ملف توعوي شامل لمرحلة «ما قبل السكري»

الرياض(صدى):

نشرت “الصحة” على حسابها في تويتر وعلى موقعها الإلكتروني ملفاً شاملاً يشرح بالكلمة والصورة والفيديو مرحلة “ما قبل السكري” وكيفية الخروج منها.

يأتي ذلك تواصلاً للحملة التوعوية التي أطلقتها “الصحة” الأسبوع الماضي تحت عنوان ” #ماقبل_السكري”.

واستعرضت الوزارة في الملف التوعوي أبزر الخطوات التي تساهم – بإذن الله – في إستعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أهمية الأكل ببطء والتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع، حيث أن المعدة تستغرق 20 دقيقة تقريباً لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة.

وبينت أن قضاء أوقات طويلة في الجلوس أمام الأجهزة الذكية يزيد من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكريات والدهون، ويقل النشاط البدني الأمر الذي يؤثر على الصحة، بينما إستخدام الأطباق الصغيرة يساعد على تناول كميات أقل من الأطعمة وبالتالي يعتاد الجسم على ذلك دون الشعور بالجوع.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الملف التوعي الشامل من خلال الرابط التالي: هنا