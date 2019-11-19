قريبا.. شركة البحر الأحمر توفر وظائف لأهالي المنطقة المحيطة بالمشروع

فاطمة المالكي(صدى):

تعتزم شركة البحر الأحمر المنفذه لمشروع البحر الأحمر توفير فرص وظيفية بالتعاون مع جامعة تبوك وبلدية أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج وغيرهم من الشركاء المحليين .

ووقعت الشركة اتفاقية مع تلك الجهات بهدف توفير الوظائف لأهالي المنطقة المحيطة بالمشروع على أن تكون الأولوية لأبناء ذوي الدخل المحدود بالمنطقة المحيطة بمشروع البحر الأحمر ومنها مدينتي أملج والوجه .

كما ستوفر الشركة وظائف للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ لإكمال تعليمهم مع فرص تدريبية بحرم جامعة تبوك في أملج لزيادة مهاراتهم ، وستكون الأفضلية لمن ترشحه جمعية “سكن ” .