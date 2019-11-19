قريبا.. شركة البحر الأحمر توفر وظائف لأهالي المنطقة المحيطة بالمشروع
تعتزم شركة البحر الأحمر المنفذه لمشروع البحر الأحمر توفير فرص وظيفية بالتعاون مع جامعة تبوك وبلدية أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج وغيرهم من الشركاء المحليين .
ووقعت الشركة اتفاقية مع تلك الجهات بهدف توفير الوظائف لأهالي المنطقة المحيطة بالمشروع على أن تكون الأولوية لأبناء ذوي الدخل المحدود بالمنطقة المحيطة بمشروع البحر الأحمر ومنها مدينتي أملج والوجه .
كما ستوفر الشركة وظائف للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ لإكمال تعليمهم مع فرص تدريبية بحرم جامعة تبوك في أملج لزيادة مهاراتهم ، وستكون الأفضلية لمن ترشحه جمعية “سكن ” .
اترك تعليقاً