فوائد مذهلة لممارسة التمارين بعد سن الـ 60

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين والنشاط البدني 3-4 مرات في الأسبوع بعد تخطي سن الـ 60 تقلل خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 11 بالمائة.

وأشارت الدراسة إلي أن عدم ممارسة التمارين والنشاط البدني بعد الـ 60 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة بنسبة 27 بالمائة.

وأبانت الدراسة التي أجريت في جامعة سيول بكوريا الجنوبية انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية بنسبة 11 بالمائة إذا مارس الإنسان النشاط البدني 3 إلى 4 مرات في الأسبوع بمعدل 20 إلى 30 دقيقة من التمارين في كل مرة.

وتعتمد أبحاث الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من مليون رجل وامرأة متوسط أعمارهم 67 عاماً، وتمت متابعة البيانات على مدار 4 سنوات، وانتهت النتائج لأهمية حث كبار السن على ممارسة التمارين والنشاط البدني الخفيف والمتوسط كجزء من إجراءات الحماية للقلب.