بالفيديو.. سيدة إيرانية غاضبة: الموت لك يا خامنئي

طهران(صدى):

شاركت سيدة إيرانية في الاحتجاجات المندلعة في إيران مؤخرًا اعتراضًا على أوضاع البلاد؛ حيث صعدت إلى جسر معدني ، وخلعت حجابها ، وبدأت تحتج بالصراخ.

وقالت السيدة: ” ليسمع العالم صراخنا”؛ فيما وصفت الإيراني علي خامنئي بقليل الشرف: ” بسبب خامنئي الخالي من الشرف خسرنا كل شيء”؛ لافتة إلى أن النظام يساعد نظيره السوري ” بدلا من الوطن” حد قولها.

وفي سياق متصل، أوضحت السيدة الإيرانية الغاضبة، أن العراقيين بدأوا ينتفضون ويحتجون على ما سببته إيران لهم: ” لقد عانينا طوال 40 سنة، فالموت الموت لك يا خامنئي، عليك اللعنة. كم أتمنى أن تنتهي ميتا في حفرة لما سببته لحقوقنا ” .