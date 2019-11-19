بالفيديو.. بورش تزيح الستار عن النسخة الجديدة لـ Cayenne

برلين(صدى):

أزاحت شركة بورش، الستار عن نموذجين جديدين من سيارات Cayenne معشوقة الملايين حول العالم، والتي تميزت بالتصميم المائل لخلفية الهيكل، والجنح الهوائي الصغير الذي يخرج من الخلف على السرعات العالية، والعجلات الرياضية الكبيرة.

وضمت سقف بانورامي كبير جدا لإعطاء الركاب متعة مميزة أثناء السفر، وتم تخفيض ارتفاع السيارة وزيادة عرض هيكلها ما منحها فرملة رياضية مميزة وثباتا أكبر على الطرقات، بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3 ليترات وعزم 340 حصانا، قادر على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/س في 6 ثوان، والوصول بها إلى سرعة قصوى 243 كلم/س.

وفي السياق نفسه، جاء نموذج Turbo من هذه المركبات فقد أتى بمحرك بـ 8 أسطوانات، سعته 4 ليترات، وبعزم 541 حصانا، وله القدرة على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 3.9 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 286 كلم/س؛ فيما يبدأ سعر النسخة العادية من هذه السيارات من 75 ألف دولار، أما نسخة Turbo المعدلة فيبدأ سعرها من 130 ألف دولار.