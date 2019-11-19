تطورات جديدة عن الحالة الصحية لمحمد صلاح قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

نواف السالم(صدى):

يواجه الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أزمة كبيرة بسبب الإصابات التي ضربت عددًا من نجوم الفريق في الفترة الأخيرة، والتي تشكل تهديدًا لمسيرة الريدز الرائعة منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفريق 11 فوزًا وتعادل مرة واحدة فقط في 12 مباراة.

وجاءت على رأس مخاوف كلوب إصابة محمد صلاح في الكاحل، التي تفاقمت بشكل مثير للقلق في الفترة الأخيرة.حيث بدأت الإصابة مع تدخل عنيف من حمزة شودري، لاعب ليستر سيتي على صلاح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الشهر الماضي في أنفيلد.

وتبين أن صلاح خضع للعديد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية، ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته أمام كريستال بالاس، ويبدو أن القرار الأقرب سيكون عدم المجازفة باللاعب في المباراة قبل أن يتم الاطمئنان نهائيًا لشفائه من الإصابة.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، يوم السبت المقبل، 8 مباريات ساخنة، على رأسها مباراة كريستال بالاس مع المتصدر ليفربول، وبرايتون مع الوصيف ليستر سيتي، وأخيرًا المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.